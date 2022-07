Sonsoles Ónega dóna 'Me Gusta' a missatges crítics amb Mediaset després de la sortida | @ep

Una de les notícies d'aquesta setmana ha estat l'anunci del fitxatge de Sonsoles Ónega per Atresmedia . La, fins ara, presentadora de ' Ja és Migdia ' ha donat per finalitzada la seva etapa a la cadena italiana després d'arribar a un acord amb la seva principal competència. Després d'aquesta notícia, Mediaset ha dedicat posar al capdavant del programa que presentava Ónega , a l'experimentat, Joaquín Prat. Per tant, el presentador deixarà en mans d' Ana Terradillos , el programa de les tardes ' Catro al día '.

La periodista ha donat " m'agrada " a algunes piulades de persones anònimes criticant Telecinco i alguns companys per no haver valorat la periodista. La interacció amb aquests missatges podria ser reflex de què és el que pensa la presentadora sobre això: