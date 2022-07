Kiko Matamoros a Lydia Lozano: "L'he cagada" | @ep

Kiko Matamoros ha volgut demanar perdó a Lydia Lozano per haver deixat entreveure que considerava que la col·laboradora s'acostava a Marta López Álam o per treure-li informació. Al programa ' Divendres Deluxe ' d'aquesta setmana, el col·laborador li ha demanat disculpes per haver carregat durament contra ella aquestes setmanes, cosa que ha emocionat la col·laboradora.

Però hi havia per davant més preguntes sobre Lydia . Segons el 'poli', ella va advertir a Marta que "hi havia certes cosetes" que el programa trauria sobre la model al programa. Ella li explica la intenció amb què ho va fer. Però... és cert que existeixen aquests àudios que perjudiquen Lydia Lozano ?.