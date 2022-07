Ana María Aldón contundent amb Ortega Cano: "Ha consentit faltes de respecte de la seva família i hauria de posar límits" | @ep

Ana María Aldón ha reaparegut al programa ' Déjate Querer ' presentat per Toñi Moreno per parlar de la seva situació sentimental actual amb el seu marit Ortega Cano . La gaditana reconeix que està en mans d'un psicòleg amb qui està treballant per sentir-se millor.

Aldón revela que la trucada de José Ortega Cano a 'Ja son las 8' demanant a la seva dona ia la seva filla, Gloria Camila, que no parlin d'ell no li va asseure bé: “Em tenia davant, no havia de trucar per dir això, no havies de trucar perquè em tenies al teu costat”.