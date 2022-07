La parella, després de casar-se. Foto: Ben Affleck

Una petita cerimònia familiar a Las Vegas , la capital mundial del joc. Aquesta va ser la proposta triada per Jennifer Lopez i Ben Affleck per al seu casament, celebrat el passat dissabte 16 de juliol. Pocs detalls es coneixen sobre l'enllaç entre la cantant i l'actor, però a l'hermetisme s'han escapat que entre els assistents hi havia la mare i els dos fills que va tenir amb una de les seves parelles anteriors, Marc Anthony.

"Ho vam fer. L'amor és bonic. L'amor és amable. I resulta que l'amor és pacient. Pacient de vint anys", va publicar la cantant en un comunicat després de passar per l'altar. "Quan l'amor és real, l'única cosa que importa en el matrimoni és l'un a l'altre i la promesa que fem d'estimar-nos, tenir-nos cura, comprendre'ns, ser pacients, amorosos i bons l'un amb l'altre. Vam tenir això. I molt més. La millor nit de les nostres vides”, deia també el text.

Lopez i Affleck ja havien estat parella sentimental entre el 2002 i principis del 2004. De fet, després de la seva ruptura, la cantant va assegurar que aquesta havia estat "la primera vegada que se li trencava el cor". Els artistes van reprendre el seu festeig l'abril de l'any passat i ara ja han fet un pas més.