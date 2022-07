Després de l'entrevista d' Ana María Aldón a 'Deixa't voler', l'equip de 'Viva la vida' va buscar les reaccions entre els familiars de José Ortega Cano i el seu germà del torero va enviar a “prendre per cul” al reporter del programa, Sergio Silva , sinó que va intentar agredir-lo amb un pal de ferro.

Paco va agafar un pal i va intentar agredir Sergio Silva, instant-lo que marxés del seu costat. No content amb això, decideix carregar contra la càmera del programa, la qual copeja en diverses ocasions. Espantats, l'equip deixa de gravar per por de pitjors represàlies.

Un cop vist el vídeo, Emma García aclareix que Paco ha trencat la càmera: “Se l'ha carregada”. Les reaccions a plató no s'han fet esperar: “Que aquest home reaccioni així diu molt de com estan les coses i com ha assegut l'entrevista d'Ana María i fins a quin límit estan arribant les coses”, són les paraules d'Isabel Rábago sobre això .

No és la primera vegada que Paco Ortega Cano reacciona de manera poc agradable davant les càmeres de 'Viva la vida'. El mes d'abril passat va viure un tens episodi amb un altre dels reporters del programa.