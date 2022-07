Arxiu - Kiko Matamoros, en una imatge d'arxiu

Kiko Matamoros, que se sent superior intel·lectualment i com a personatge respecte als seus companys de 'Supervivientes', ha respost diverses preguntes relacionades amb el programa. Però no considera que Lydia Lozano s'hagi acostat a Marta López Álamo per treure'n informació.

Pel que fa a això, li ha demanat perdó per haver carregat durament contra ella aquestes setmanes, cosa que ha emocionat la col·laboradora. Però hi havia per davant més preguntes sobre Lydia . Segons el 'poli', ella va advertir a Marta que " hi havia certes cosetes " que el programa trauria sobre la model al programa. Ella li explica la intenció amb què ho va fer. Però... és cert que hi ha aquests àudios que perjudiquen Lydia Lozano?



Pel que sembla, aquests àudios, si n'hi ha, no són actuals. És a dir, no els ha compartit amb Marta López, cosa que es va donar a entendre que sí. És llavors quan María Patiño comenta que ha ficat la pota i insta Kiko a reconèixer que "l'ha cagat". Matamoros entona el mea culpa i admet que no els ho ha inventat, però "ha anat més enllà d'on havia de, malintencionant les intencions de Lydia.