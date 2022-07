Kiko Hernández rep un suspens després de mostrar la seva nova casa Foto d'ARXIU @EP

Kiko Hernández ha portat una bomba al plató de 'Sálvame' any comptar la seva informació que ha deixat tothom amb la boca oberta en directe, on els protagonistes són Ana María Aldón i Ortega Cano .



Hernández començava la seva intervenció dient: “És tan fresc que va passar el dilluns 18 de juliol, una data molt important per a aquest país, em diuen uns amics, he d'anar a l'aeroport a buscar-los, arribo a les 5 de la tarda de casa, he d'anar a dinar i truco al meu restaurant favorit. Arribo amb les meves filles, els meus amics, entro i està totalment buit, menys dues persones que eren a la barra del bar, que se'm queden mirant. Em sento, començo a dinar i se m'acosta algú que em diu: 'aquesta persona és del cercle proper a Ortega Cano”, assegura.

El tertulià segueix amb el relat i explica el que li diu aquesta persona: “ Em diu que hi ha una guerra però bestial, és clar que estan passant coses, però estan passant més del que nosaltres pensàvem ”. Sé el que està passant dins aquesta casa de Fuente del Fresno, això portarà cua. Qui m'ho ha explicat, és familiar és Ortega Cano. Tot es pot tapar un temps, però no pas tota la vida”.

com estan les relacions entre Ana María i la persona que treballa a la casa: “M'explica que s'enduien de faula. Anaven a córrer juntes, em diu la meva font que elles no es poden ni veure ara, que hi ha una guerra entre totes dues, brutal i estan ahos** neta”. I finalment dóna la notícia bomba i de l'estiu sobre la relació del matrimoni: “Des de fa setmanes, la família sabem que estan separats”.