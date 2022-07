José Ortega Cano realitzant encàrrecs

Ortega Cano ha donat la sorpresa en directe a 'Sálvame', sortint de casa per posar-se davant del micròfon del programa i dir unes paraules després de conèixer-se que podria estar separat d'Ana María Aldón, i molt enfadat ha dit unes paraules: “Estic fart, no hi ha crisi, no hi ha res. Ella és a Andalusia com jo sóc a Madrid, vostès volen per nassos que un caigui”.

"Porten molt de temps amb mi, però ja no tinc forces, ja estic abatut de la manera com em tracten, de la manera tan cruel que són amb mi”, ha entonat l'ex-torer i és que assegura que encara que "està sol a casa" amb la seva dona es porta "fantàsticament" encara que ella sigui a Andalusia: "Aviat estarem junts, què els he fet jo?”.

“Demano a Espanya que siguin justos amb mi, n'estic fart que em tractin d'aquesta manera. Acaben amb mi, però no ho aconseguiran”, torna a repetir. Però quan Kiti Gordillo li demana que parli amb el plató, es nega rotundament: “No vull parlar amb Terelu ni amb ningú, són enemics meus”.



A més, ha volgut llançar un missatge sense adreçar-se directament a ningú: “Quan es parli de Rocío Jurado i que jo he estat amb ella, que jo li he fet mal, mira que Déu sigui just amb aquells que diuen aquestes paraules”, conclou i entra molt enfadat de nou a casa.

Terelu Campos considera que el torer és una persona intel·ligent i "sap estar al món del cor" . Però ha volgut deixar clar que la feina que estan fent des de 'Sálvame' ve precedida per l'entrevista que va fer Ana María Aldón parlant d'Ortega Cano i Gloria Camila. A més, li ha enviat un missatge al torero: "Malgrat tot, jo sempre he tingut un respecte i un afecte".