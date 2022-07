Belén Esteban torna i confessa un nou problema de salut | @ep

Belén Esteban ha tornat als platós de televisió i ho ha fet aquest divendres al seu programa ' Deluxe '. La col·laboradora ha tornat després de tres mesos de recuperació després de l'aparatosa caiguda al plató de 'Sálvame'. Belén Esteban disputava un joc a l'estil ' Supervivents ' quan, de sobte, va caure i es va trencar la tíbia i el peroné. Des de llavors, la de Paracuellos, no havia trepitjat cap plató de televisió. La madrilenya reconeixia haver passat cinc vegades per quiròfan aquests tres mesos i no totes a causa de la cama. Ben afectada, Belén explicava que un nou problema de salut l'ha fet passar per una sala d'operacions.

"A part del tema de la cama he tingut un altre problema de salut, des de fa alguns anys em surten bonys al pit i el 6 de juliol tenia la meva revisió rutinària, la mamografia va sortir bé, els bonys seguien allà però en fer-me una ecografia vaginal veuen que l'endometri el tinc més gran del que és habitual, uns dies després, quan estava fent l'entrevista per a la revista ' Semana ' vaig començar a sagnar.