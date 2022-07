Kiko Matamoros demana matrimoni a Marta López en directe | telecinco.cat

Kiko Matamoros s'ha assegut aquest dissabte al plat de ' Déjate Querer ' per fer un balanç del seu pas per ' Supervivents ' i un repàs de la seva vida personal. El col·laborador ha volgut enviar un missatge a la seva parella, la model Marta López Álamo, a qui li ha confessat que “ em vull casar amb tu. Passarem, si tu vols, per l'altar, vestida de blanc com tu vols. Vull fer-te feliç i viure cada dia de la meva vida pendent de tu i per a tu”.

Marta López no només vol ser mare amb Kiko Matamoros (encara que no a curt termini), però… Es casa amb Kiko ? Òbviament, la resposta és sí. Per rematar el bonic moment, ' Deixa't voler ' els va fer entrega d'uns collarets de flors perquè comprometin de manera oficial.