Arxiu - Kiko Matamoros, en una imatge d'arxiu

Kiko Matamoros va passar pel plató de ' Deixa't voler ', i no va dubtar a reafirmar el seu amor amb Marta López Álamo i demanar-li que es casi amb ell, davant els ulls de Toñi Moreno .



El presentador ha volgut donar-li l'enhorabona a Kiko i li ha preguntat més detalls sobre el casament i com se sent. "Estic encantat, no ha estat una petició formal, però la faré en un espai de temps molt breu", ha explicat ell.



“He pensat molt en tu aquests mesos i et vull dir que, i m'he adonat perquè no he deixat de pensar-ho, que no només ets la dona de la meva vida, ets la dona per a tota la meva vida ”, eren les paraules que entonava el ja exsupervivent a la seva xicota en directe i acabava amb un "he decidit que em vull casar amb tu" que ja ha encès les campanes de casament a Telecinco.