José Ortega Cano realitzant encàrrecs

Alguns rumors asseguren que Ana María Aldón ja estaria buscant una casa a Madrid on viure amb el seu fill petit, el que té en comú amb el torero Ortega Cano.

Sobre els rumors Aldón ha dit a l'últim programa de "Visca la vida", "et confirmo que seguim a la mateixa casa i estar, estem, però ara mateix la meva prioritat sóc jo, per ara no vull parlar i la meva prioritat sóc jo, una cosa que ell està respectant perquè m'està veient i sap que no estic bé, si en algun moment hem de donar una informació serem nosaltres els que la donarem (...) El meu marit i jo tenim la comunicació que hem de tenir , no vol dir que no tinguem contacte perquè no ens vegin junts, ara és quan se m'està començant a veure perquè jo ja estic fent esforços per fer coses que fa 20 dies era incapaç de fer".



La dissenyadora de moda, molt tranquil·la, ha reconegut que sí, que la informació que donava aquest mateix divendres Paloma García Pelayo és veritat. Pel que sembla, Ana María Aldón no només està buscant casa a Madrid, sinó que fa temps que està amb la tasca però no aconsegueix trobar l'habitatge adequat per a ella. Els col·laboradors han volgut saber si la casa està pensada per fer vida amb el fill petit o per aspectes més professionals. Ana María ha contestat: "Això no és nou, vosaltres ja sabíeu que jo estava buscant una casa, però això és al marge de la situació personal que jo tingui en aquests moments, busco una casa per tenir jo un sostre on tenir el meu independència , per fer-hi el que jo vulgui fer, ja sigui muntar un taller de costura o perquè la meva família s'hi quedi si vénen a veure'm (...) Encara no he trobat la casa perquè en aquests moments no és la prioritat que tinc, estic més pendent d'altres coses”.

ORTEGA CANO HA CANVIAT EL SEU TESTAMENT

És més que evident que entre José Ortega Cano i la seva encara dona Ana María Aldón hi ha una crisi . La parella se les veu i les desitja per no coincidir ni a la casa que comparteixen a Madrid ni a l'apartament que tenen a Costa balena: “Quan un arriba l'altre ja se n'ha anat, fan l'impossible per no coincidir ”.

PUBLICITAT

Estant així la situació no és estrany que cada vegada surtin més informacions i l'última que ha arribat fins a la redacció de 'Socialité' i no és altra que un suposat moviment econòmic de José Ortega Cano que Ana María Aldón no s'hauria pres gens bé .

Pel que sembla, José Ortega Cano hauria decidit que fos la seva filla , Gloria Camila , la que gestioni els béns del torero: "Ana María vol estar segura que el seu fill tingui un bon futur i no es vegi perjudicat si a l'herència del seu pare no surt ben parat”.

PUBLICITAT