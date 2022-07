La cantant no ha arribat a cap acord amb la fiscalia. Foto: Europa Press

La cantant Shakira ha descartat assolir un acord amb la Fiscalia en la causa judicial per un presumpte frau de 14,5 milions d'euros a Hisenda, de manera que el pròxim pas és que el fiscal presenti el seu escrit d'acusació i previsiblement anirà a judici. L'agència de comunicació de la cantant ha explicat en un comunicat que no ha acceptat una conformitat, com ha avançat El País , i que "confia plenament en la seva innocència".

Per a l' equip legal de Shakira, aquesta causa suposa "un total atropellament als seus drets, ja que sempre ha demostrat una conducta impecable, com a persona i contribuent" , i en aquest sentit ha recordat que l' artista, ja abans del procés penal, va tornar 17,2 milions que li reclamava Hisenda.

Els advocats de la cantant insisteixen que "des de fa molts anys no hi ha cap deute pendent amb Hisenda" i ha titllat d'impecable el seu compliment a la vintena de jurisdiccions on ha tributat.