Omar Sánchez descel·la el seu actual estat sentimental/ @Omar

La possible relació entre Omar Sánchez i Raquel Lozano va saltar a la llum fa uns dies i, encara que ella ho va negar van sortir proves que havien passat uns dies junts a València i un testimoni va assegurar haver-los enxampat en actitud afectuosa.



Ara ha estat l'ex d'Anabel Pantoja qui ha volgut aclarir si té parella i ho ha fet al perfil d'Instagram, on ha compartit un vídeo en què Irene Junquera l'entrevista com a part d'una col·laboració publicitària que fa amb una marca de assegurances. "Els teus seguidors et pregunten si actualment tens núvia", comenta la periodista, i l'exconcursant de 'Supervivientes' respon: "Aquesta pregunta és interessant. Actualment no tinc núvia".