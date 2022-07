Alba Carillo i Marta López parlen sobre les seves preferències sexuals/ @Telecinco

Les imatges de Ben Affleck dormint amb la boca oberta durant una passejada amb vaixell pel riu Sena han fet la volta al món i molts pensen que les necessitats sexuals de la seva dona Jennifer López el tenen esgotat i com qui no vol la cosa, hem descobert com i quan li agrada practicar sexe a Alba Carrillo i Marta López.

Marta López ha estat totalment clara amb Joaquín Prat i li ha confessat que durant el vídeo havia estat debatent de quina era l'hora del dia que més els agradava per tenir sexe i que havia quedat clar que el Fresh era més de sexe a la migdiada.

Alba Carrillo s'ha mostrat molt fan de practicar sexe després de dinar: “Prefereixo a la migdiada i si pot ser mullada, l'aigua et posa divertida”. I s'ha vingut molt amunt imaginant-se la situació després d'un banyet a la piscina oa la platja i també, ha estat d'acord amb Marta López que la clàusula de 4 a la setmana tenint parella era una mica justa i que elles aposten per un poca cosa més d'assiduïtat.