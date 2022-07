Mercedes Milà amb el seu inseparable amic pelut/@ mercedesmila



Milà s'ha tornat a pronunciar sobre una de les principals trames d'aquesta edició de 'Supervivientes 2022'. La presentadora va defensar novament Anabel Pantoja i Yulen Pereira després de la 'zambomba' que vam veure en una de les gales del reality de Telecinco: “ La pena, i la meva indignació, és que molts no els hagin cregut i semblés que la famosa “palla” "hagi estat l'únic que hagin viscut aquests dos excel·lents concursants ".

" I dic jo: com es pot ser tan hipòcrita, tan cínic, tan mojigat com per escandalitzar-se d'una cosa tan natural i valuosa que fem tots des que descobrim on cal tocar? ", va defensar Milà a la seva història d'Instagram.

Som un país de "pajilleros" que durant molts anys han arrossegat la culpa i han viscut terroritzats per la por que es complissin les amenaces de tants capellans que es van deixar enganyar i van enganyar fent mal a les persones que s'acostaven a confessar aquestes accions tan naturals. com assecar-se les llàgrimes", va afirmar la periodista a les seves històries d'Instagram.

En defensa seva, Milà també va assegurar que Anabel Pantoja va aprofitar molt bé el temps en el format de supervivència: "Ha après tot el necessari per aguantar el que és inaguantable i surt d'Hondures amb el carnet de supervivent classe A ".

"Només cal mirar-lo a la cara per saber que ha estat, malgrat la gana, completament feliç" , va escriure la comunicadora, afegint una foto en què Anabel Pantoja agafa la cara de Yulen Pereira mentre el mira i el somriu.