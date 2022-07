Will Smith reapareix i demana perdó a Chris Rock | @ep

La 94a edició dels Premis Oscar sempre quedarà en el record per la bufetada que li va clavar Will Smith a Chris Rock en plena cerimònia a conseqüència d'una broma del comediant sobre l'alopècia de Jada Pinkett , esposa d'aquest. El popular actor nord-americà va colpejar directament la cara del presentador, cosa que va provocar la sorpresa de tots els assistents i seguidors de la gala.

Per això, l'intèrpret de 53 anys ha parlat sobre aquest 'enfrontament' que es va produir fa quatre mesos i reitera que el seu comportament va ser “inacceptable” . A més, Smith li ha trasllat les seves disculpes pel que ha passat i està disposat a reunir-s'hi per solucionar aquest problema. “Et dic, Chris, et demano disculpes. el meu comportament va ser inacceptable, i seré aquí sempre que estiguis llest per parlar. Em trenca el cor haver robat i entelat el teu moment”, afirma.

De fet, el protagonista d' 'Independence Day' o 'El Príncep de Bel-Air' assegura que Chris Rock li va indicar que no “estava preparat per parlar” i que pel

ment no vol parlar amb ell. Igualment, expressa que està “avergonyit” per aquest acte. “Estava fora de línia i em vaig equivocar. Les meves accions no estan relacionades amb l?home que vull ser”, explica.