Gema Aldón truca "truita" Gloria Camila després dels menyspreus a la seva mare

Gema Aldón es va sentir aquest divendres al " Deluxe " per defensar la seva mare dels menyspreus que pateix des de fa temps tant per la família d' Ortega Cano com de Gloria Camila. La filla d' Ana María Aldón va deixar clar que no suporta veure les mirades, els menyspreus i les rialles de la filla d'Ortega Cano respecte a la seva mare. La primera raó va ser el lleig de no treure el vestit que ella li va dissenyar per a la graduació o que li fes a faltar en algunes ocasions.

El tema de la 'Sálvame Fashion Week' tampoc no li va fer gràcia. En general, totes les intervencions de Glòria al programa "Ja Són les 8" han anat enfadant Gema fins al punt d'enviar-li un missatge que descobrim a continuació.

El missatge de Gema Aldón a Gloria Camila va ser el següent: “La propera vegada que tornis a parlar malament de la meva família, m'ho hauràs de dir a la cara, tros de truja, pocavergonya…”-