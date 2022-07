Anabel Pantoja i Omar Sánchez es retroben entre un mar de llàgrimes | telecinco.cat

Anabel Pantoja ha tornat a la realitat després de concursar a ' Supervivents '. Un dels comptes pendents que tenia la neboda d' Isabel Pantoja era retrobar-se amb el seu encara marit Omar Sánchez per parlar de tot el que ha passat a Hondures amb Yulen . Això va passar al plat de ' Déjate Querer ' en què tots dos es van retrobar i van expressar els seus sentiments.

Per aquest amor que ha sentit per un altre home, Anabel creu que d'alguna manera ha fallat el que encara és el seu marit. Quan Anabel ha sentit la veu d' Omar a l'altra banda del mur no ha pogut evitar trencar-se i fins i tot ha hagut d'abandonar el plató del programa feta un mar de llàgrimes: “No puc, Toñi , això és molt dolorós”.

“Tenia que veure't a tu el primer perquè t'ho mereixes i perquè t'estimo, no puc parlar en passat que t'he volgut (…) Sé que ha pogut ser dolorós pel que has passat mentre jo estava al concurs, jo no volia fer-te mal i si ho he fet per favor perdona'm, encara que ho he pogut evitar no ho he fet i el mal ja hi és (…).

Allí em vaig oblidar de tot, estava com en una bombolla i va passar el que va haver de passar , ara no puc ni mirar-te als ulls (…) No se m'ha anat tot el que hem viscut, espero que no se t'oblidi aquell dia tan bonic que vam passar que va ser quan ens vam casar, he lluitat per tu igual que tu has lluitat per mi, m'he preguntat un munt de vegades que per què no podia ser la nostra història, me'n vaig anar dient-te que tant de bo el recuperéssim, però m'agradaria que anéssim amics i que d'alguna manera tots dos estiguem a la vida de l'altre, jo no et vull dir adéu ”.

Després de les emotives paraules d' Anabel Pantoja, Omar Sánchez es trencava del tot i no podia evitar reconèixer-lo a la seva exdona que de moment no pot ser el seu amic.