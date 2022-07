Mor la periodista Mónica Domínguez Blanco als 38 anys | Instagram

La periodista Mónica Domínguez ha mort aquest diumenge als 38 anys. La de Ponferrada era coneguda per les seves treballes en programes com ' Viajeros Cuatro ' per al qual va gravar un reportatge sobre les Illes Canàries.

La periodista de Mediaset patia una malaltia des de fa temps però que, de moment, se'n desconeixen els detalls. L' Ajuntament del municipi lleonès ha mostrat el seu condol “volem mostrar la més profunda consternació per la mort de la periodista ponferradina Mónica Domínguez i transmetre aquest dolor a la família i amics. El seu amor per Ponferrada i el seu somriure sempre acompanyaran les ponferradines i els ponferradins”.