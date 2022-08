L?actor, en una visita recent a Barcelona. Foto: Europa Press

Diversos mitjans britànics asseguren que el popular actor nord-americà Johny Depp té una faceta menys coneguda per al gran públic, la de pintor , però que se li dóna tan bé com la interpretació. I és que el protagonista de pel·lícules com Piratas del Caribe ha venut alguns dels seus quadres per més de 3 milions i mig d'euros.

La galeria britànica Castle Fine Art ha estat el lloc on ha posat a la venda algunes de les litografies. A més, l'intèrpret ha fet servir el seu compte d'Instagram per anunciar als seus seguidors i als fans de l'art aquesta afició.

Les 780 peces que s'han posat a la venda a internet, dins de la seva col·lecció debut Amics i herois , representen quatre persones que, segons ha explicat el mateix artista, l'han inspirat: Keith Richards, Al Pacino; Bob Dylan i Elizabeth Taylor.

PIRATA... DE VIDEOJOC

Tot i que ja no segueix interpretant Jack Sparrow, Depp ha tornat a convertir-se en pirata... per a un videojoc. L'actor és la cara principal de Sea of Down, un joc de la desenvolupadora xinesa Changyou.