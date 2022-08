El cantant va saltar a la fama gràcies a OT. Foto: Europa Press

David Bisbal és un dels artistes espanyols més internacionals , però, malgrat la fama, pateix en alguns aspectes com tots nosaltres. L' almerienc, que celebra dues dècades de trajectòria professional, es va sincerar en una entrevista concedida al programa Ja és estiu i va dir, entre altres coses, que “ vaig arribar a pensar que l'amor no estava fet per a mi ".

Des de fa aproximadament quatre anys, el cantant comparteix la vida amb Rosana Zanetti. Bisbal assegura que la va conèixer "en el moment indicat" . Anteriorment, l'andalús havia mantingut relacions sentimentals amb la seva companya d'OT, Chenoa, i amb Elena Tablada.

LA CELEBRACIÓ, A LA SEVA TERRA

El cantant, que sempre ha fet bandera de la seva terra, celebrarà els seus 20 anys de trajectòria professional amb un concert a l'Estadi dels Jocs Mediterranis d'Almeria.

Aquesta actuació es farà el proper 5 de setembre i servirà perquè Bisbal delecti els seus veïns amb els seus grans èxits.