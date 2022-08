La cantant actua el 3 dagost a Marbella. Foto: Europa Press

A punt d'actuar al festival Starlite de Marbella (el 3 d'agost), Malú ha parlat amb La Vanguardia i ha dit que ser mare li ha canviat la perspectiva vital. "La meva filla m'ha omplert la vida de primeres vegades", assegura la cantant, que també creu que "ser mare et treu totes les ximpleries d'un cop de ploma".

La madrilenya actuarà a Andalusia en el marc de la seva gira Mil Batallas , posant sobre l'escenari un xou de dues hores amb els temes més recents i els èxits de tota la vida.

Malú comparteix vida des de fa cinc anys amb l'expolític Albert Rivera i, malgrat les nombroses veus que han apuntat a crisis i ruptures, assegura que "estic sent més feliç que en tota la meva vida. Feliç, no, felicíssima. Com diu la meva filla Moltíssim feliç".