Ferragni és molt activa a les xarxes. Foto: Chiara Ferragni

L' empresària de moda, blocaire i influencer italiana Chiara Ferragni ha tornat a Eivissa després de tres anys sense trepitjar l'illa . Tant el 2020 com el 2021, la jove va decidir que les vacances d'estiu les passaria a diferents llocs del seu país natal, per activar el turisme nacional després de les conseqüències de la pandèmia.

Amb la tornada a la normalitat, la jove i el seu marit, el cantant Fedez, han viatjat amb jet privat acompanyats de la seva filla, la petita Vittoria. S'allotgen en una luxosa vila on no falta de res. Ferragni ha compartit amb els seus més de 27 milions de seguidors a Instagram, algunes imatges de la piscina, amb tota mena d'inflables, llits elàstics, un gronxador per als nens i fins i tot una pista de bitlles.