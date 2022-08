La parella mostra el seu amor a les xarxes. Foto: Nuria Fergó

La cantant Nuria Fergó és la protagonista d' un dels romanços de l' estiu del 2022 . La triomfita està enamorada i feliç amb Juan Pablo Lauro, l'exmarit de la periodista Irene Villa.

"Amor amb totes les lletres. Amor que arriba per quedar-se", escrivia l'artista al compte d'Instagram per demostrar, tant a la seva parella com a tots nosaltres, que estan enamorats.

La relació més estable de la malaguenya havia estat amb l'empresari balear José Manuel Maíz, amb qui es va casar el maig del 2010, i amb qui va tenir una filla. El matrimoni, però, va durar fins a l'octubre de l'any següent.

Ara, un temps després, la cantant torna a estar il·lusionada amb l'amor.