L?anunci es farà públic avui, segons Setmana. Foto: Omar Sánchez

Omar Sánchez serà un dels participants del futur reality de Telecinco Pesadilla en el paraíso. Segons explica la revista Semana, el marit d'Anabel Pantoja serà anunciat aquest 5 d'agost a Divendres Deluxe. De moment, l'única concursant confirmada és Mónica Hoyos.

El programa, presentat per Carlos Sobera i Lara Álvarez, ja ha començat a fer pública la llista dels 16 concursants. El concurs els farà viure com si estiguessin a una granja del segle XIX, sense cap comoditat i havent d'afrontar tots els treballs habituals per menjar i viure.

Serà la segona participació del canari en un reality xou de la cadena, després del seu pas per Supervivientes.