Tot i que en una entrevista a Uppers ho va negar, Lucía Dominguín revelava que hi havia entre tots dos. "Toní va passar una època vivint a casa nostra, era un noi maquíssim i encantador, entre ell i Miguel hi ha atracció, tots dos s'atreuen perquè tots dos tenen molt coco, Toni és un oncle intel·ligent". El paparazzi Antonio Montero ha compartit amb els col·laboradors i amb Lucía una anècdota que no deixaria cap dubte: "Fa molts anys jo vaig veure Miguel Bosé i Toni Cantó junts, no vaig gravar el que va passar perquè en aquella època no anàvem amb càmeres de vídeo , però era evident que hi havia alguna cosa entre ells".