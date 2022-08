Dani Martin durant el seu story d'Instagram/Captura @Catalunyapress

El cantant espanyol, Dani Martín, ha decidit demanar la solidaritat ciutadana a través de les xarxes per trobar la foto de la seva germana morta que li han robat de la cartera.

En aquest sentit afirmava: “Té molt valor per a mi”. El cantant va perdre la seva germana Miriam el 2009, que va morir a causa d'un infart cerebral. El cantant, devastat, ha demanat ajuda a través de les seves històries d'Instagram per recuperar la cartera, on guardava una fotografia de la seva germana.

L'intèrpret de temes com Insuportable o Zero, ha explicat a través de les seves xarxes socials aquest dissabte que va ser víctima d'un robatori, en què li van prendre la cartera. Dani assegura que vol recuperar-la, no tant pel valor econòmic, sinó pel sentimental, ja que dins té una fotografia molt important per a ell: "Bon dia a tots, amics. Abans d'ahir em van robar la cartera, amb el DNI , permís de conduir, targetes de crèdit, la targeta de la seguretat social, que en realitat no valen per res, perquè no van poder fer cap mena de pagament", explicava l'artista, visiblement afectat.

"El que em fa més mal, és que portava dins una foto de la meva germana, preciosa. Si a algú se li acudeix tornar-la, perquè en realitat no vol per res això, i jo sí, ja que té molt valor per a mi... li demanaria que s'ho pensés, les targetes estan donades de baixa", continuava dient l'intèrpret, de 45 anys. "Si es vol quedar amb el DNI, perquè li fa il·lusió, que ho faci. Però vaja, em sembla fastigós", finalitzava el cantant, nascut a Sant Sebastià dels Reis, i que considera que qui hagi robat la cartera no en té cap benefici d'ella.