Arxiu - CARMEN BORREGO

El plató es 'Sálvame' comentava la participació de Gloria Camila a ' Malson al paradís ' i el possible paper que prendrà davant la situació familiar que es troben travessant. María Patiño afirmava que: “Gloria Camila és una noia prudent, però al reality no està per munyir les vaques”.

Rafa Mora prenia la paraula: “Jo et dic que no parlarà. Ella no ha triat ser la filla de Rocío Jurado i Ortega Cano. Ni Kiko Rivera fill de Pantoja i Paquirri. Que se'ns oblida”, deia. “Nosaltres som aquí perquè volem, ells no”.

Ha estat llavors quan s'ha obert el debat a plató sobre la presència de fills de famosos a la televisió: “Aquí ningú no ve obligat, t'ho garanteixo jo” , li responia Patiño.



Li arribava el torn a Carmen Borrego i demanava respecte a Rafa Mora: “A mi em respectes, per què jo sóc aquí?”, li preguntava. “Perquè ets la filla de Maria Teresa Campos”.

La col·laboradora s'aixecava molt afectada i es disposava a abandonar el plató: “Estic fins i tot els nassos que diguis això, a veure si t'assabentes de qui sóc jo i el que porto fent tota la meva vida, imbècil. Ho sento per insultar-te, però n'estic farta. Que et vagin donant, Rafa Mora. Que l'únic que mereix ser aquí ets tu. Doncs queda't tu”, deia mentre insistia que no el suportava sortint per la porta.