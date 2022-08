Mónica Hoyos nova concursant de Malson al Paradís/ @Telecinco

Mónica Hoyos serà la quarta concursant confirmada de 'Malson al Paradís' , el nou reality de Telecinco. L'actriu, model i presentadora es convertirà en grangera i haurà de bregar tant amb la manca de comoditats com amb els seus companys.

L'exparella de Carlos Lozano té una àmplia experiència al món dels realities: ha participat a 'GH VIP 6' i 'Supervivientes 2019'. Ara torna de la mà de 'Malson al Paradís': “Vinc a per totes, així que guanyaré. Encara que no sé on m'he ficat…”, ens ha avançat al vídeo de presentació.

Durant tota la seva carrera ha anat combinant treballs a Espanya i al Perú. Durant uns anys va estar desapareguda, però va tornar al focus mediàtic gràcies a la participació de Carlos Lozano a 'Gran Hermano VIP 4'. Després vam tornar a veure-la en programes com 'Sálvame', 'Dones i Homes i viceversa' o 'Vine a sopar amb mi'.

Mónica Hoyos va ser la primera concursant confirmada de 'GH VIP 6', reality en què es va convertir en l'arxienemiga de Miriam Saavedra, guanyadora de l'edició i en aquell moment parella de Carlos Lozano. El públic la va expulsar amb un 67% dels vots, posicionant-se a favor de Saavedra, amb qui tenia fortes bronques dia sí i dia també.

El 2019 es va atrevir amb 'Supervivientes', on es va retrobar amb Carlos Lozano, que també era concursant. Va quedar en cinquena posició i va ser expulsada a les portes de la final. A l'illa la vam veure tontejar amb Colate , enfrontar-se a Isabel Pantoja i signar una pau momentània amb el seu ex.

Mónica Hoyos va conèixer Carlos Lozano quan tots dos treballaven a 'El precio justo', ella com a hostessa i ell com a presentador. Van començar una relació que va durar fins al 2007 i van tenir una filla, Luna. Però després de la ruptura van arribar les contínues discussions tant fora com dins dels platós de televisió.