Terelu Campos, aquest cap de setmana a 'Viva la vida'

Terelu ha protagonitzat un impressionant posat per a la revista Lecturas i ha carregat des de les pàgines durament contra el seu ex, Pipi Estrada.

“No li perdonaré el deute. Ho havia deixat passar. No havia fet res durant molts anys, ho havia oblidat i m'havia resignat. És ell qui l'ha triat i ara sí que hi aniré fins al final. Encara no he vist ni un euro, a veure si me'ls passa”, assegurava la col·laboradora des de la revista de capçalera.

Des del plató de Sálvame, Pipi no ha dubtat a respondre-li afirmant: "Em sorprèn que quan som tan gelosos de la nostra intimitat i el nostre honor estem permanentment a l'aparador. Jo respecto absolutament tot, estic en aquest món i faig el que em dóna la guanya, però no vaig donant lliçons de moral. Quina intimitat? Si esteu despullant la vostra intimitat permanentment", ha brotat molt enfadat el tertulià.

" Parla amb el teu advocat i amb el teu procurador, si t'estàs enganyant no és el meu problema . Truca a administració de la fàbrica de la tele i pregunta quants diners m'han retingut. Aquests diners són teus", deixa clar.