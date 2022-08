Víctor Janeiro

Víctor Janeiro s'ha convertit en el nou concursant anunciat per Telecinco per concursar a ''Pesadilla en el Paraíso', segons ha anunciat 'El Programa de Verano'.

El d'Ambiciones s'uneix al càsting amb els altres concursants ja confirmats: Pipi Estarda, Gloria Camila, Mónica Hoyos i Omar Sánchez.

COM SERÀ MALSON AL PARADÍS

És un autèntic paradís en plena Natura, però l'absència de comoditats, la duresa de les tasques a la granja i els rigors de la convivència constituiran un autèntic desafiament per als concursants que es convertiran properament en els habitants d'aquest enclavament bucòlic i que protagonitzaran 'Pesadilla en el Paraíso' , adaptació del format The Farm que prepara Telecinco i que comptarà amb Lara Álvarez i Carlos Sobera com a presentadors.

Lara Álvarez es posarà al capdavant de les gales setmanals d'aquest nou reality, que la cadena produeix en col·laboració amb Fremantle, i s'encarregarà també de traslladar el dia a dia de la convivència a la granja als espais d'access prime time que en formaran part de la cobertura a la televisió del concurs.

Carlos Sobera, per part seva, s'encarregarà de conduir els debats setmanals del format, en què s'analitzaran els moments més destacats amb les intervencions de diferents col·laboradors i dels familiars i amics dels concursants.

'The Farm' és un reality xou de convivència en què els seus protagonistes han de col·laborar per tirar endavant en un entorn rural , sense les comoditats que la societat ha incorporat al llarg de l'últim segle. El format ha estat adaptat a 30 països, entre els quals destaquen Noruega (24 edicions), Suècia (17 edicions), Brasil (14 edicions), França, Itàlia, Grècia i Hongria.