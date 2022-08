aNNE FET

La família de l'actriu Anne Heche no espera que aquesta sobrevisqui a l'accident de trànsit que va patir divendres passat quan després d'una severa col·lisió va quedar embolicada amb les flames del vehicle.

En un comunicat, la família de Heche ha explicat que pateix danys cerebrals per una anòxia severa (falta gairebé total d'oxigen a la sang o en teixits corporals) i roman en coma a causa de l'accident.

" Volem agrair a totes les persones els seus afectuosos desitjos i oracions per la recuperació d'Anne i agraïm el treball dedicat de tot el personal i de les meravelloses infermeres que han cuidat d'Anne al Grossman Burn Center at West Hills hospital ", manifesta la família en un comunicat.

Tot i això, la família afegeix que "desafortunadament" a causa del seu accident l'actriu va patir danys cerebrals per anòxia severa i roman en coma, en una situació crítica. "No s'espera que ella sobrevisqui", admet el comunicat.

La família ha informat que l'actriu està sent mantinguda amb vida fins que es puguin determinar els òrgans que són viables per donar-los.

El portaveu del Departament de Policia de Los Angeles, Annie Hernández, ha indicat que l'actriu estava sota la influència de narcòtics quan va patir l'accident de cotxe a Mar Vista (Califòrnia) la setmana passada.

Així, ha precisat que les anàlisis realitzades en sang van mostrar la presència de narcòtics , però aquestes troballes inicials podrien ser invalidades si la medicació rebuda a l'hospital pogués haver estat confosa amb aquestes substàncies. Per això, es farà una segona anàlisi de sang per determinar qualsevol substància que l'haguessin pogut administrar a l'hospital com a part del tractament.

Aquest resultat, que podria trigar entre 30 i 90 dies, permetria determinar si Heche devia ser arrestada. Una altra font citada per Los Angeles Times apunta que l'examen inicial de sang apuntava a la presència de cocaïna al cos de l'actriu en el moment en què va tenir l'accident.

Quan divendres passat tornava a casa seva al veïnat de Mar Vista, a Los Angeles, Heche va patir un accident que va provocar que el seu vehicle quedés embolicat en flames. Cinquanta-nou bombers van anar al lloc i van trigar 65 minuts a extingir les flames.