Gerard Piqué @ep

Dissabte, Gerard Piqué i la passatgera rossa van volar junts de tornada des de Dubai després de ser vistos a la classe executiva d'Emirates, segons revelen diversos metges britànics, que han revelat la identitat de la nova núvia del futbolista.

Piqué suposadament va trencar amb Shakira després de tenir una relació extramatrimonial amb una rossa de 22 anys. Ara s'ha revelat que la rossa és l'empleada de tota la vida de Piqué al seu negoci "Kosmos". Es tracta, doncs, va ser una història damor entre un cap i un empleat.

L'amiga especial de Gerard Piqué ja coneix els dos fills del futbolista, Milan i Sasha , que va tenir en el matrimoni amb Shakira. Així ho van revelar les locutores del podcast Mamarazzi, Laura Fa i Lorena Vásquez, quan van comentar com el defensa culer va portar els seus fills al Mundial de Globus diumenge passat. La rossa de 22 anys va assistir a l'esdeveniment i va parlar amb els nens.

El diari britànic The Sun ha informat que la jove amb qui estaria Gerard Piqué és Clara Chia Marti, estudiant de relacions públiques que l'esportista hauria conegut quan ella era cambrera d'un pub de Barcelona i que després Gerard Piqué va contractar per a la seva productora Kosmos , on actualment segueix treballant.