Mor l'actriu Anne Heche als 53 anys | Instagram

L'actriu Anne Heche ha mort aquest divendres als 53 anys al centre de cremats Grossman , a l' hospital West Hills de Los Angeles, on va ingressar divendres 5 després de patir un accident de cotxe en què es va incendiar el vehicle. La família ha confirmat el decés. Els metges ja havien desnonat ahir dijous l'actriu de Sis dies i set nits, Donnie Brasco o la sèrie Un altre món i la mantenien amb respiració assistida per decidir què fer amb els seus òrgans i si servien per a trasplantaments, ja que Heche era donant.



Heche va patir un accident amb el seu Mini Cooper quan es va estavellar contra una casa a Mar Vista , un barri residencial a l'oest de Los Angeles . Més de mig centenar de bombers van batallar contra l'aparatós incendi consegüent, que va arrasar amb el vehicle i part de la vivenda; per la virulència de les flames no van aconseguir treure Heche fins passats 65 minuts de la seva intervenció.