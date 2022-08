Anabel Pantoja o l'esgrima: L'últim tum de la Federació a Yulen Pereira | @ep

El futur de Yulen Pereira és a l'aire. La seva relació amb Anabel Pantoja no està asseient gens bé els dirigents de la Federació Espanyola d'Esgrima que veu un futur negre a l'esgrima per a ell. El mateix president de l'organització, José Luis Abajo, va parlar de la falta de compromís amb les normes que s'exigeixen a un esportista d'elit.

D'altra banda, una font propera a l'organisme ha parlat amb el mitjà Informalia i ha dit: "O Pereira reprèn els entrenaments com més aviat millor o no formarà part de l'equip espanyol que competeixi a les Olimpíades de París del 2024. La companyia d'una dona com que Anabel Pantoja no és la més recomanable per a una persona que necessita seguir unes normes estrictes en una professió tan abnegada com la seva... A aquesta noia li agrada massa la gresca i la Yulen s'està deixant arrossegar per un camí que no li convé gens ni mica ".



Sembla que Anabel Pantoja és una companyia que no agrada en absolut a la Federació , així que en certa manera per a ells és una persona 'non grata' , perquè no aproven aquesta relació per les suposades conseqüències que està tenint a la vida professional de l'esportista. Pirri, el President de la Federació, va arribar a dir-ne: "Òbviament està maltractant el seu cos, cosa que per a l'esport està contraindicat, ha perdut un munt de massa muscular, fa mesos que no s'entrena i trigarà a recuperar-se. No sé què li passa a Yulen pel cap, la veritat".