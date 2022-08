El torero José Ortega Cano ha tornat a perdre els papers. L'encara marit d' Ana María Aldón ha amenaçat un reporter de ' Socialité ' quan aquest li preguntava per la situació en què es troba el seu matrimoni amb la dissenyadora. L'exmarit de Rocío Jurado ha tornat a prendre-la amb la premsa ia punt ha estat d'agredir el periodista Arnau Martínez i la seva càmera.

José Ortega Cano es troba a Costa Ballena i fins allà s'ha desplaçat un equip del programa, i ha estat precisament a la localitat gaditana on el torero ha protagonitzat una nova imatge lamentable. Ortega Cano es trobava fent una passejada amb bicicleta quan Arnau li preguntava per la seva dona. Fet una fúria, el torero baixava de la bicicleta i amb la cara desencaixada amenaçada al reporter d'agredir-lo si no deixava de fer-li preguntes. Molt alterat, Ortega li deixava anar al reporter ia la seva càmera que "se n'anessin a mamar-la" .