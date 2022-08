Aran Aznar va acudir al programa ' Ja és estiu ' per parlar de la seva delicada situació econòmica i per llançar un missatge d'auxili. La neboda de l' expresident del Govern, José María Aznar, està desesperada perquè, ara mateix, s'enfronta a una ordre de desnonament per no poder fer front a l'aplegament del lloguer de l'habitatge on viu amb la seva filla.

Aran es troba sense feina i únicament rep una ajuda estatal per la seva condició de dona maltractada . A més, va explicar que els propietaris de la casa on es troba arrendada pretenen fer-la fora al carrer: “El lloguer em costa 400 euros però jo amb la petita ajuda que percebo no tinc gairebé ni per pagar la llum i el menjar”.



Des que la neboda de José María Aznar va participar a ' Supervivents ' la seva vida ha canviat radicalment: “Quan vaig sortir del reality vaig muntar una empresa d'esdeveniments però no em va anar bé i des de llavors estic sense feina i sense recursos ”.