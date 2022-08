Julia Janeiro no pot més i esclata contra la premsa | @ep

Julia Janeiro ha esclatat contra la premsa després que aquesta mateixa setmana els seus pares, Jesulín de Ubrique i María José Campanario , tornessin a ser notícia després de fer una entrevista per a una revista. Mentre a la parella no li desagrada atendre els mitjans i guanyar diners gràcies a ells, el seu fill, Julia Janeiro, sembla no compartir aquesta afició dels pares.

Aquest cap de setmana, la filla gran del matrimoni, era preguntada aquest cap de setmana pels reporters sobre l'exclusiva del seu pare i la seva resposta sorprenia a tots: “ Jo no he venut res , això els ho pregunteu a ells que són els qui ho han fet”.

Juls acostuma a guardar silenci quan els periodistes li acosten el micròfon, però en aquesta ocasió la influencer ha esclatat com mai abans i ha respost de molt males maneres al nostre company reporter: “Ja veig el que respecteu, vosaltres no respecteu ningú”.