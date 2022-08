. L?actor, en un acte promocional. Foto: Europa Press

"Quedo atrapat i caic en una espiral quan llegeixo coses sobre mi". Així, en un vídeo, l'actor britànic Tom Holland anunciava que tanca, de manera temporal, els seus perfils a les xarxes socials. El seu focus, explica, serà tenir cura de la salut mental.

Holland diu que deixa Twitter i Instagram, les xarxes on és més actiu, de manera temporal perquè tota la seva atenció estigui a la seva vida personal i professional.

L'intèrpret ha volgut aprofitar per parlar de Stem4, una organització benèfica amb què treballa, i que inclou aplicacions pioneres i gratuïtes per als que en vulguin fer ús: CalmHarm, per ajudar a regular sentiments que provoquen les autolesions, ClearFear, que contribueix a reduir els símptomes d'ansietat, CombineMinds, que sorgeix com a eina per a familiars i amics de persones amb problemes de salut mental; i MoveMood, per estimular els estats d'ànim que provoquen aquests problemes.