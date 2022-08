One Direction, la banda britànica que va triomfar en la dècada passada / Arxiu

La popular banda britànica One Direction va anunciar la seva separació el 2016, ja fa sis anys. Molt ha plogut des de llavors, en un període de temps en què cadascun dels seus cinc integrants -Harry Styles, Liam Payne, Niall Horan, Louis Tomlinson i Zayn Malik- es van llançar a seguir amb les seves carreres en solitari.

Tot i això, moltes són les entrevistes en què torna a aparèixer el nom de One Direction, ja que és difícil obviar el fet que va ser una banda que va collir moltíssims èxits i que va recórrer el món sencer.

En aquesta ocasió, Liam Payne va ser l'últim a parlar de la seva antiga banda en una entrevista amb el youtuber Logan Paul, on va aprofitar per airejar alguns draps bruts. En primer lloc, no va dubtar a carregar contra el seu excompany, Zayn Malik . "Hi ha moltes raons per les quals em desagrada Zayn", començava el seu discurs, tot i que acabava suavitzant-lo i matisant que "hi ha moltes raons per les quals sempre estaré del seu costat".

Liam Payne, l'autor d'aquestes crítiques / Arxiu

A més, també feia referència a la infància de Malik. "Si jo hagués hagut de passar pel que ell va passar a la seva infància... Els meus pares em recolzen massa, fins al punt que és molest de vegades, i Zayn va tenir una educació diferent en aquest sentit", apuntava Liam, fent referència que Malik va emigrar des del Pakistan al Regne Unit i que no va viure una infància senzilla.

PROBLEMES AMB ALTRES MEMBRES

Però no només va parlar de l'opinió que tenia Zayn, sinó que també va deixar clar que havia tingut problemes amb Louis Tomlinson, amb qui va tenir alguna baralla al vestidor. No obstant això, avui dia mantenen una relació molt estreta, fins i tot després de la separació.

I fins i tot va anar un pas endavant i va apuntar cap a un altre dels membres -sense revelar el seu nom- amb qui va tenir una baralla força forta en què li van propinar una empenta contra la paret. En aquell moment, Payne li va dir "si no em treus les mans de sobre, és molt probable que no les tornis a fer servir".

Per tant, no va ser or tot el que va lluir, i com a qualsevol banda, van tenir els seus més i els seus menys. Però més que quedar-se amb els problemes, les directors prefereixen quedar-se amb els èxits que van llançar 1D, com What makes you beautiful, Story of my life, Drag me down o Night Changes.