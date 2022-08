La reacció d'Anabel Pantoja en trobar-se amb Omar Sánchez en una discoteca d'Eivissa on tots dos passen les vacances/ @Telecinco

Anabel Pantoja i Yulen Pereira estan de vacances a Eivissa i han coincidit amb Omar Sánchez i Raquel Lozano, que també han escollit Eivissa per al primer viatge junts on s'han deixat veure.

Kike Calleja , que també passa les vacances a l'illa, ha aconseguit les imatges del moment en què Anabel ha coincidit en un local amb Omar i Raquel i ha relatat des d'allà: “Omar s'estava fent fotos a la piscina. A la planta de baix hi havia Anabel amb els seus amics i amb Yulen, va mirar cap amunt i va ser quan va veure Omar. Es va posar una mica inquieta i va decidir marxar”.

Posteriorment Anabel ha trucat a Lydia Lozano en ple directe de Sálvame compartint la seva versió dels fets i afirmant: “Ha estat pura coincidència. Quan s'ha de reservar, has de trucar amb antelació, jo quan trucaré no pregunto qui va. He arribat tard perquè ahir vaig nit. M'han dit que estaven a dalt i, quan els he vist de lluny, he decidit marxar en ser la segona que he arribat o. A mi ningú m'ha fet fora ni jo he fugit. Ni ells em persegueixen, ni jo els persegueixo, coincidim i ja està”.