La portada de Deu Minuts d'aquesta setmana/ @DiezMinutos

Dimecres Diez Minutos ha publicat unes impactants imatges d' Iñaki Urdangarin plorant desconsolat a l'interior d'un cotxe amb la seva parella, Ainhoa Armentia durant 20 minuts, després dels quals ella va sortir del vehicle i va tornar a la feina.

Està sent un estiu complicat per a Urdangarin, que s'ha vist sense feina i en una situació complicada a causa de la seva ruptura amb la infanta Cristina . No sabem de què parlava amb Ainhoa Armentia, però sí que van ser 20 minuts en què s'explicava “amb molta intensitat, amb molts gestos i escarafalls” . La reacció va ser escoltar-lo i abraçar-lo, consolant-lo com podia.

Mariángel Alcázar, experta a Casa Real, creu que només Iñaki i Ainhoa saben exactament què li passa a l'exduc de Palma, però que hi ha una cosa que sí que és clara: “Té una vulnerabilitat emocional des de fa mesos. És un home que està ferit. Potser no hi ha cap raó concreta, però sí la seva vulnerabilitat”.