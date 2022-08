Diumenge torna a estar immers en un assumpte polèmic. Foto: Europa Press

El tenor espanyol Plácido Domingo està sent investigat per la justícia argentina com a presumpte usuari d?una xarxa de tràfic de dones. El País ha tingut accés a uns àudios en què s'al·ludix a una suposada trobada entre Domingo amb una dona que forma part de la secta ia la qual se l'anomena amb el sobrenom de "Mendy", segons les primeres informacions. En un altre enregistrament apareix la mateixa veu atribuïda al cantant: "quan sortim del sopar venim separats".

Un dels enregistraments filtrats pels mitjans de premsa presenta Mendy amb un interlocutor que no s'ha identificat. "Plácido va dir que podia venir a visitar-nos, és a dir, que vindrà a visitar-me. Perquè ell va a casa a New York i ho va recordar ahir". I afegeix: “Hauré de sacrificar-me una vegada més, tinc molta vocació de servei”. Hi ha, a més, una xerrada entre "Mendy” i el comptador Percowicz, a qui l'avisa: "Ja em va trucar (Diumenge) i va armar la matufia (engany) perquè em quedi a l'hotel sense que els agents se n'adonin". I un bromista Percowicz li respon: "Quina degenerada ets." Al que ella afegeix: "em sembla que una mica vas col·laborar amb aquest producte".

Encara que per ara Domingo no està imputat, encara queda molta informació per analitzar tant en el format digital com pel que fa a documentació escrita per part dels jutges argentins.

Fa anys, Domingo va ser acusat de comportament abusiu per part d'una vintena de dones, sent un dels noms que van aparèixer com a agressors en el moviment #MeToo .