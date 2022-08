La família, al complet. Foto: Instagram (@pau_eche)

El 14è aniversari de Daniella, la filla de Paula Echevarría i David Bustamante, ha servit perquè l'actriu i el cantant, separats des de fa temps, es retrobin.

"El meu tros de sol.. la nena dels meus ulls... 14 anys la meva vida! Gaudeix-los i viu-los com si no hi hagués un demà però sempre amb cap i sobretot amb cor", ha escrit Paula Echevarría al seu perfil d'Instagram molt orgullosa de la seva filla.

Unes paraules d'amor a què s'ha sumat el triomfit. "¡Felicitats a l'amor de vida! T'adoro filla meva. 14 Anys. Veure't créixer és el més increïble que m'ha passat", va assegurar.