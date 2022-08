Gerard Piqué i Clara Chía Martí al seu petó públic/ @Socialité

Després de sortir a la llum les imatges en públic del futbolista i la seva nova xicota besant-se al concert de Dani Martin un confident de la família de Shakira ha assegurat que “està molt enfadada pel veure el pare dels seus fills amb la seva xicota en públic” .

Pel que sembla, la cantant colombiana i el seu Gerard Pique tenien acordat que no podien aparèixer en públic amb les seves parelles durant el primer any de ruptura. Un pacte que el futbolista ha trencat i que ha fet que Shakira tingui un monumental enuig i pensi a batallar als jutjats la custòdia dels seus fills.

El programa "Socialité" ha ensenyat en exclusiva mundial les primeres imatges de Gerard Piqué juntament amb la seva nova xicota i el seu primer petó en públic.

És clar que entre ells hi ha una relació i que el futbolista està molt enamorat de Clara Chía Martí. Les imatges eren tan romàntiques que han deixat bocabadades Núria Marín i Laura Roige, que no han dubtat a opinar que “estic emocionada, és evident que hi ha una relació”, deia la presentadora. “He vist moltíssim amor, li farà mal molt Shakira, perquè és un Gerard Piqué que no hem vist mai. No l'he vist mai així amb la cantant ”, deia Laura Roige.