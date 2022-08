Després de molts rumors que apuntaven que Cristina Porta s'hauria tornat a enamorar, ella mateixa s'encarregava de confirmar-ho al programa 'Ja és estiu' el cap de setmana passat. Es tracta de Luis Pérez Maqueda , un jugador de futbol del Reial Valladolid de 27 anys que seria la nova il·lusió de la presentadora.

Cristina Porta - INSTAGRAM



La col·laboradora no ho ha pogut negar, i és que són moltes les informacions que relacionaven els dos personatges públics. Cristina, tot i assegurar que no vol posar "etiquetes" a la seva relació, admet que està “molt il·lusionada” i que el futbolista és “una persona molt especial a la seva vida”.

El mes de març passat, Luca Onestini i Cristina Porta anunciaven als seus seguidors que la seva relació havia arribat al final després de diversos mesos de romanç. I és que durant el seu pas per Secret Story, vam poder veure com va sorgir una preciosa història d'amor entre tots dos.



Però el que semblava el principi d'una cosa eterna, no va durar gaire temps. Després de la seva ruptura, la periodista va confessar com estava de malament i fins i tot va arribar a reconèixer públicament com trobava a faltar el germà de Gianmarco Onestini.



Però sembla que finalment, Cristina ha aconseguit deixar la tristesa de banda i girar full . I és que la col·laboradora no s'amaga a mostrar als seus seguidors tots els plans de parella que està gaudint amb el futbolista