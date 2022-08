Messi va aprofitar l'inici de la setmana per gaudir del sol de París amb una sortida familiar i fer una foto que més tard va publicar a les seves xarxes socials. Asseguts en una taula i sota el para-sol Lionel , Antonela , Mateo , Thiago i Ciro van posar per a la càmera.

Tots vestits de blanc menys la Pulga que va lluir una samarreta negra, va ser el més petit el que més va ressaltar per les dues mans aixecant el polze. Milers de comentaris i 'Me Gusta' van inundar la imatge amb diversos companys de la selecció argentina i del PSG, entre d'altres celebritats.



Un dels termes més utilitzats pels cibernautes que es van aturar a observar la publicació va ser catalogar-la com la “ família reial ”. A més, molts seguidors tant del París Saint-Germain com del FC Barcelona el van recordar com el millor futbolista de la història amb altres que el desitgen veure'l aixecant la Copa del Món que se celebrarà a final d'any a Qatar.