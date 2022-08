L'última portada de la revista Perfect ha sorprès tothom ja que mostra una de les estrelles de cinema més importants del món com mai abans. L'actriu Nicole Kidman ha posat presumint de bíceps musculats per a la portada amb un look dos-smiler i uns gestos que simulen una culturista d'elit.

Nikole Kidman i la portada sorpresa/ @Perfect

A més de les peces de roba de Glenn Martens i la minifaldilla Diesel, ha cridat l'atenció la perruca pèl-roja amb tall bob asimètric amb què la protagonista de 'Moulin Rouge' ha deixat sense parla.



L'actriu australiana ja havia mostrat aquest físic envejable en un esdeveniment recent on també va fer parlar molt. El juliol passat, va pujar a la passarel·la per a la desfilada de Balenciaga durant la setmana de l'Alta Costura de París, i va causar sensació amb un vestit platejat d'escot asimètric i guants llargs negres.