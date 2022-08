L'actriu posant amb el seu fill a Instagram @pontmonica

Han passat dos anys des que Mónica Pont va veure l'oportunitat de mudar-se a Mèxic per continuar la carrera com a actriu. Allà viu sola, sense la seva família i sense el seu fill, amb qui ha recuperat relació després que el jutge li tragués la custòdia.



El seu fill fa uns anys que viu a Anglaterra i tal com ha explicat la mateixa actriu, mare i fill tenen una relació setmanal a través de FaceTime , l'aplicació que els permet "mantenir aquest vincle". "Javier i jo tenim una relació molt bonica. Crec que també la distància ens ha unit", assegura ara amb el pas dels anys.

L'actriu diu que es "penedeix" d'haver plorant de vegades en públic quan li han preguntat pel fill perquè no li agrada "el victimisme". "El temps tot ho guareix, la vida no són sempre moments bons, també n'hi ha de dolents i aquí es veu la fortalesa d'una persona. A vegades cal deixar de preocupar-se i ocupar-se. Jo em vaig ocupar de mi, de recuperar la meva vida, perquè la custòdia del meu fill no depenia de mi, sinó d'un jutge ”, reflexiona des de la distància sobre un dels episodis més durs de la seva vida.



Ella mateixa tenia clar que mai perdia el seu fill “I així va passar. Javier i jo vam fer bé les coses i aquí estem. Lluitar per un fill de vegades és deixar de lluitar. Li vaig donar el seu espai. Va ser molt dur per mi fer-ho, però no podíem estar el seu pare i jo estirant-lo, perquè al final es trenca", explica sobre com va aconseguir recuperar la seva relació.

Mónica Pont sent que aquesta tràgica distància l'ha canviat millor. "Sóc millor mare, millor persona i millor actriu. Jo sóc la persona més positiva del planeta. Ara a la distància penso que potser la decisió del jutge va ser encertada perquè el meu fill Javier s'ha pogut dedicar al que li agrada, que és la Fórmula 3, i el pare l'està ajudant ”, diu molt sincera.